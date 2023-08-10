В «Лаборатории Касперского» рассказали о перепутавшем компьютеры хакере

В «Лаборатории Касперского» рассказали о перепутавшем компьютеры хакереЭто один из самых забавных случаев
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал об одном из самых забавных случаев — неудачной попытке хакера украсть деньги, но перепутавшего компьютеры.
По словам Голованова, некий хакер взломал инфраструктуру неназванной компании, но перепутал управляющий и резервный компьютеры, который «видит все транзакции, но не может в них вмешиваться». Компьютеры меняются функциями в случае поломки управляющего. Как отметил специалист, хакер просто «не дошёл» до главного компьютера.
Злоумышленник вошёл на резервное устройство и попытался выкрасть деньги с него, попросту «не заметив» основной системы. И когда он начал свои дела, то сам того не понимая, активировал много систем безопасности.
«На основном — всё работает, и пароли одинаковые, всё одно и то же, только он до него не дошёл. Поэтому я назвал бы этот рекорд так: "пацан к успеху шёл, но не фартануло", — рассказал специалист.