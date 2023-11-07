В Linux появится «Синий экран смерти», прямо как на Windows

В скором времени операционные системы на базе Linux могут обзавестись своим аналогом знаменитого «синего экрана смерти» (BSoD), символа критических ошибок в Windows. Это нововведение внедряется через компонент systemd-bsod в тестовой версии systemd v255-rc1.

Создание systemd-bsod позволит отображать сообщения о серьезных системных сбоях в полноэкранном режиме с читаемым белым текстом на светло-синем фоне, дополненным QR-кодом для быстрого доступа к деталям ошибки.

За разработку systemd отвечает Леннарт Поттеринг, программист из Microsoft, что добавляет интересный поворот в историю Linux, традиционно считающегося антиподом продуктов корпорации из Редмонда.

Интересно отметить, что сама концепция BSoD эволюционировала в Windows, начиная с простого текстового сообщения в ранних версиях до более информативного и даже снабженного эмотиконами экрана в последних обновлениях.

Теперь же, кажется, Linux готов взять эстафету, добавив в свою систему элемент, ставший культовым для пользователей Windows.