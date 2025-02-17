В лучших традициях Microsoft: обновление KB5051987 для Windows 11 ломает «Проводник»

Главная из них — отказ «Проводника» открывать папки. Интерфейс зависает при попытке зайти в «Документы» или «Изображения», хотя процесс explorer.exe продолжает работать в фоновом режиме.

Некоторые пользователи сообщили о внезапной потере производительности: частота кадров в Battlefield 2042 упала со 125 до 85 FPS, а Fortnite Festival и вовсе замедлилась до 30 FPS. Также встречаются жалобы на подвисание курсора мыши и лаги при наборе текста.

Проблемы возникли и с камерами — владельцы ноутбуков HP Spectre после установки патча столкнулись с ошибкой при попытке их запустить.

Чтобы вернуть систему в рабочее состояние, разработчики рекомендуют удалить KB5051987 через «Параметры» — «Центр обновлений» — «Удалить обновления».

Ожидается, что Microsoft исправит эти баги в следующем дополнительном обновлении, которое выйдет в конце февраля.