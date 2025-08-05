В М.Видео-Эльдорадо назвали лидеров продаж компьютерных аксессуаров в 2025 году

Категория мышей показала рекорд за последние три года — было продано более 6,6 миллиона устройств. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Объём продаж в денежном выражении вырос на 11%, составив 9 миллиардов рублей. Лидером по продажам остался бренд Logitech, за ним следуют Defender и Acer. Модели выбирались как для повседневной работы, так и для игр.

Продажи клавиатур остались на уровне прошлого года и составили почти 3 миллиона штук. Однако за счёт роста спроса на более дорогие модели рынок в денежном выражении вырос на 10% и достиг 7,2 миллиарда рублей. Наиболее популярными брендами стали Defender, Logitech и A4Tech. В премиальном сегменте выделяются такие марки, как Razer, Red Square, Lunacy и Dark Project.

Сегмент игровых гарнитур продолжает активно развиваться. Это связано с интересом к домашнему геймингу, стримингу и киберспорту. В тройку лидеров вошли Logitech, Razer и HyperX. Особой популярностью пользуются модели с удобной посадкой и хорошим звуком, подходящие как для игр, так и для общения. Российский бренд Lunacy также начал набирать долю за счёт качества и продуманного дизайна.