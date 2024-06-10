В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфон

Кроме того, iPhone можно использовать для прослушивания аудио через динамики Mac, а все уведомления с телефона будут отображаться на экране компьютера Apple, позволяя легко взаимодействовать с ними.

Функция также позволяет перетаскивать файлы и элементы между устройствами, что упрощает обмен данными и улучшает общую производительность.

При использовании функции зеркалирования, экран iPhone остается заблокированным, что предотвращает несанкционированный доступ к устройству, обеспечивая дополнительную безопасность.