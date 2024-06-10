Компьютеры
Опубликовано 10 июня 2024, 21:03
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В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфон

Функция обещает стать очень полезной
Apple представила новую macOS — macOS Sequoia.
В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфон
© Apple

В ней появилась долгожданная функция управления iPhone прямо с Mac, без необходимости разблокировать сам смартфон.

Теперь пользователи могут полностью взаимодействовать с iPhone через экран компьютера, что значительно упрощает многие повседневные задачи.

Основной новой функцией стало зеркалирование iPhone на Mac. Пользователи могут видеть и управлять экраном своего смартфона прямо с MacBook или iMac, включая доступ ко всем приложениям и значкам на домашнем экране.

В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфон
© Apple

Кроме того, iPhone можно использовать для прослушивания аудио через динамики Mac, а все уведомления с телефона будут отображаться на экране компьютера Apple, позволяя легко взаимодействовать с ними.

Функция также позволяет перетаскивать файлы и элементы между устройствами, что упрощает обмен данными и улучшает общую производительность.

При использовании функции зеркалирования, экран iPhone остается заблокированным, что предотвращает несанкционированный доступ к устройству, обеспечивая дополнительную безопасность.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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