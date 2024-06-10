В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфон

В macOS появилось управление iPhone без необходимости разблокировать сам смартфонФункция обещает стать очень полезной
В ней появилась долгожданная функция управления iPhone прямо с Mac, без необходимости разблокировать сам смартфон.
Теперь пользователи могут полностью взаимодействовать с iPhone через экран компьютера, что значительно упрощает многие повседневные задачи.
Основной новой функцией стало зеркалирование iPhone на Mac. Пользователи могут видеть и управлять экраном своего смартфона прямо с MacBook или iMac, включая доступ ко всем приложениям и значкам на домашнем экране.
Кроме того, iPhone можно использовать для прослушивания аудио через динамики Mac, а все уведомления с телефона будут отображаться на экране компьютера Apple, позволяя легко взаимодействовать с ними.
Функция также позволяет перетаскивать файлы и элементы между устройствами, что упрощает обмен данными и улучшает общую производительность.
При использовании функции зеркалирования, экран iPhone остается заблокированным, что предотвращает несанкционированный доступ к устройству, обеспечивая дополнительную безопасность.