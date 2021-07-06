Компьютеры
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В магазине приложений Microsoft Store начали появляться «классические» программы

А ведь новая Windows даже не дошла до массового тестирования
Совсем немного времени прошло с анонса Windows 11. На презентации новинки Microsoft рассказала много чего интересного, в том числе и про «перезапуск» фирменного магазина приложений Microsoft Store.
В магазине приложений Microsoft Store начали появляться «классические» программы

Так, отличительной особенностью новинки должно будет стать появление «классических» Win32-приложений. Ранее IT-гигант допускал до своего онлайн-магазина лишь UWP-софт.

И вот, как оказалось, такие приложения уже стали обнаруживаться пользователями, пишет The Verge. Уже сейчас тестировщики Windows 11 публикуют скриншоты с OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader, находящимися с Microsoft Store.

В магазине приложений Microsoft Store начали появляться «классические» программы

Там же они нашли множество расширения для фирменного браузера Edge.

Напомним, что релиз самой системы намечен на конец 2021 года. Пользователи Windows 10 смогут обновиться лишь в 2022-м.