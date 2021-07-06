В магазине приложений Microsoft Store начали появляться «классические» программы

Так, отличительной особенностью новинки должно будет стать появление «классических» Win32-приложений. Ранее IT-гигант допускал до своего онлайн-магазина лишь UWP-софт.

И вот, как оказалось, такие приложения уже стали обнаруживаться пользователями, пишет The Verge. Уже сейчас тестировщики Windows 11 публикуют скриншоты с OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader, находящимися с Microsoft Store.