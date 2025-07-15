В Малайзии ввели обязательное разрешение на экспорт ИИ-чипов из США

По новым требованиям, компании и частные лица должны заранее уведомлять власти как минимум за 30 дней перед любыми операциями с этими товарами, если они не включены в официальный список стратегических материалов Малайзии. Это нововведение направлено на устранение пробелов в регулировании, пока власти рассматривают возможность включения таких ИИ-чипов в перечень стратегических товаров.

Малайзия подчеркнула, что не допустит попыток обхода экспортных ограничений и незаконной торговли. Нарушители рискуют столкнуться с жесткими юридическими последствиями. В последние месяцы страна ужесточает контроль за полупроводниками под давлением США, которые стремятся ограничить поставки ключевых для развития искусственного интеллекта технологий в Китай.