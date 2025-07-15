Компьютеры
Опубликовано 15 июля 2025, 07:30
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В Малайзии ввели обязательное разрешение на экспорт ИИ-чипов из США

Правительство ужесточает контроль
Малайзия объявила о введении обязательного разрешения на торговлю высокопроизводительными чипами для искусственного интеллекта (ИИ), произведенными в США. Новые правила уже вступили в силу и распространяются на экспорт, транзит и перевалку таких чипов через территорию страны.
В Малайзии ввели обязательное разрешение на экспорт ИИ-чипов из США

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По новым требованиям, компании и частные лица должны заранее уведомлять власти как минимум за 30 дней перед любыми операциями с этими товарами, если они не включены в официальный список стратегических материалов Малайзии. Это нововведение направлено на устранение пробелов в регулировании, пока власти рассматривают возможность включения таких ИИ-чипов в перечень стратегических товаров.

Малайзия подчеркнула, что не допустит попыток обхода экспортных ограничений и незаконной торговли. Нарушители рискуют столкнуться с жесткими юридическими последствиями. В последние месяцы страна ужесточает контроль за полупроводниками под давлением США, которые стремятся ограничить поставки ключевых для развития искусственного интеллекта технологий в Китай.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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