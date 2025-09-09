В массовых поломках SSD оказалось виновато не свежее обновление Windows, а инженерная прошивка

Выяснилось, что причина крылась в инженерной прошивке, используемой в тестах. Расследование началось после сообщений в сообществе PC DIY Enthusiast.

Участники обнаружили, что поломки фиксировались на некоторых моделях Corsair, Silicon Power и Apacer. Позднее Phison, производитель контроллеров NAND, подтвердил: в лабораторных условиях использовалась не финальная, а инженерная версия прошивки.

Компания провела повторные тесты на тех же моделях SSD, но уже с серийной прошивкой, доступной покупателям. Результаты показали стабильную работу без сбоев даже при стресс-тестах с записью по 1 ТБ данных.

Таким образом, виновником оказалась не Windows, а экспериментальная прошивка, которая случайно попала в обращение. В случае потребительских версий MP600 и других накопителей на базе контроллера Phison E16 проблем не наблюдается.