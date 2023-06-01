В «материнках» Gigabyte нашли алгоритмы для тайного доступа в систему

Найденная уязвимость позволяет запускаться произвольному коду, загружаемому из Сети, без шифрования и проверки подлинности. Это создаёт угрозу заражения системы любыми вирусами и заполучения злоумышленниками полного контроля над устройством.

Эксперты по безопасности, обнаружившие уязвимость, отметили, что среди потенциально уязвимых платформ находятся модели с чипсетами Intel и AMD последних нескольких лет, включая устройства на базе Z790 и X670.

При этом удалить бэкдор невозможно даже после переустановки операционной системы и полной очистки диска. Причина в том, что UEFI-код размещён в памяти материнской платы.