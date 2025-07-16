В матплатах Gigabyte нашли несколько опасных уязвимостей в UEFI — угроза Secure Boot

Все они связаны с System Management Mode (SMM) — защищённой средой в процессорах x86, которая используется для низкоуровневого управления системой. Ошибки позволяют злоумышленнику получить доступ к памяти SMRAM и выполнить произвольный код ещё до загрузки ОС.

По данным CERT/CC, используя эти уязвимости, атакующий с правами администратора может обойти Secure Boot, установить скрытые вредоносные модули прямо в прошивку и получить полный контроль над системой на аппаратном уровне.

Проблема затрагивает сотни моделей Gigabyte — как на базе Intel 100, 200, 300, 400, так и 500-й серий. Компания уже выпустила обновления BIOS для большинства плат.

Пользователям рекомендуется срочно проверить модель своей платы и установить свежую прошивку через Q-Flash или стандартное меню BIOS. Binarly отмечает, что пока нет данных о реальных атаках, но угрозу следует считать критической.