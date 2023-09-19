В меню «Пуск» на Windows 11 появились «умные» рекламные ссылки

В меню «Пуск» на Windows 11 появились «умные» рекламные ссылкиК счастью, их можно отключить
В свежем обновлении Windows 11, Microsoft решила «обогатить» меню «Пуск» новым элементом.
Теперь в разделе «Рекомендуемые» будут появляться веб-сайты, которые формируются на основе истории вашего браузера. Данная функция, по словам представителей компании, предназначена для ускорения доступа к важным для пользователя сайтам.
Это изменение уже присутствует в сборке Windows Insider 22621.2359 и скоро будет доступно для всех пользователей.
Однако не все в восторге от этого нововведения. Критики считают, что Microsoft лишь засоряет меню «Пуск», делая его менее удобным для быстрого запуска приложений.
Стоит отметить, что данную функцию можно отключить. Для этого нужно зайти в настройки, раздел «Персонализация», и оттуда в «Пуск». Уже там можно настроить отображение рекомендуемого контента или полностью его отключить.