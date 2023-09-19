В меню «Пуск» на Windows 11 появились «умные» рекламные ссылки

Теперь в разделе «Рекомендуемые» будут появляться веб-сайты, которые формируются на основе истории вашего браузера. Данная функция, по словам представителей компании, предназначена для ускорения доступа к важным для пользователя сайтам.

Это изменение уже присутствует в сборке Windows Insider 22621.2359 и скоро будет доступно для всех пользователей.