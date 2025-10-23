Компьютеры
Опубликовано 23 октября 2025, 08:04
1 мин.

В Microsoft Store исчезла опция полного отключения автообновлений приложений

Якобы все на благо пользователей
Microsoft изменила работу автообновлений в магазине Microsoft Store: теперь пользователи Windows 10 и 11 больше не могут полностью отключить автоматические обновления приложений.
В Microsoft Store исчезла опция полного отключения автообновлений приложений
© Windows Central

Ранее в настройках был переключатель, который позволял полностью запретить обновления, оставляя пользователю контроль за их установкой.

Теперь же вместо этого Microsoft предлагает лишь временную приостановку — от одной до пяти недель. После истечения срока паузы обновления возобновятся автоматически, как это происходит с Windows Update.

Никаких официальных упоминаний об изменении в журнале обновлений Microsoft Store не появилось.

Новая система затрагивает только приложения, установленные через магазин: программы, загруженные из внешних источников, по-прежнему обновляются самостоятельно.

Изменение вызвало недовольство среди части пользователей, предпочитающих работать со старыми версиями программ. В Microsoft же отмечает, что принудительные обновления обеспечивают более высокий уровень безопасности и стабильности приложений.

Источник:Windows Central
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft Store
,
#Windows 11
,
#Microsoft