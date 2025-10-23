В Microsoft Store исчезла опция полного отключения автообновлений приложений

Ранее в настройках был переключатель, который позволял полностью запретить обновления, оставляя пользователю контроль за их установкой.

Теперь же вместо этого Microsoft предлагает лишь временную приостановку — от одной до пяти недель. После истечения срока паузы обновления возобновятся автоматически, как это происходит с Windows Update.

Никаких официальных упоминаний об изменении в журнале обновлений Microsoft Store не появилось.

Новая система затрагивает только приложения, установленные через магазин: программы, загруженные из внешних источников, по-прежнему обновляются самостоятельно.

Изменение вызвало недовольство среди части пользователей, предпочитающих работать со старыми версиями программ. В Microsoft же отмечает, что принудительные обновления обеспечивают более высокий уровень безопасности и стабильности приложений.