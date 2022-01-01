В новогоднюю ночь хакеры атаковали сайты ФСБ и Министерства юстиции

По сообщениям, это была мощная DDoS-атака, совершённая с целью мести ведомствам за пытки в колониях, которые совершали сотрудники ФСИН. Хакеры назвали эту атаку «последним предупреждением».

На сайтах ФСБ и Минюста некоторое время находилась следующая надпись: «Мы UNIVERSAL. ФСБ России, призываем Вас к очищению Ваших рядов от нечести и содомитов. Мы напоминаем Вам, что Ваша структура должна обеспечивать безопасность наших близких, а не пытать их. Проверка не пройдена».

Отмечается, что перебои в работе ведомственных сайтов начались в 2 часа в ночь с 31 декабря на 1 января. К утру работу ресурсов полностью восстановили.