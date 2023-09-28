В новой macOS Sonoma появился игровой режим. Как он работает

Этот режим оптимизирует производительность процессора и видеокарты для игровых целей на компьютерах Mac.

«Игровой режим» в macOS Sonoma призван обеспечить пользователям максимально плавное и качественное геймплейное взаимодействие.

Когда он активирован, система автоматически приоритизирует ресурсы компьютера для обеспечения лучшей производительности в играх, минимизируя задержки и повышая частоту кадров.

Apple объяснила, что, несмотря на то что многие современные Mac обладают мощной аппаратной начинкой, некоторые фоновые процессы и приложения могут «отнимать» ресурсы, необходимые для игр.

«Игровой режим» же решает эту проблему, временно «подавляя» менее важные задачи и фокусируясь на игровом процессе.