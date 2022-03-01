В новой версии Instagram исчезла русская версия: что делать?

По его словам, стоит учесть, что в последнем обновлении этой соцсети нет русской версии. Чтобы избежать трудностей пользования соцсетью, эксперт посоветовал установить старую версию, в которой присутствует русский язык.

«Компания Meta Platforms Inc, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, в ответ на требование Роскомнадзора заявила, что не планирует исполнять просьбу по разблокировке российских СМИ. Поэтому частично Роскомнадзор уже начал вводить ограничения. Сложно сказать, связано ли это с исчезновением русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбои. У кого iPhone, тем сложнее», - отметил эксперт.

Зыков уточнил, что это происходит потому, что Instagram принадлежит компании Meta, бывшему Facebook. Поэтому российские пользователи могут столкнуться с медленной работой ресурса из-за замедления работы соцсети. Это ответ Роскомнадзора на отказ Meta разблокировать страницы российских СМИ.

Киберспециалист, Дмитрий Артимович, в свою очередь, посоветовал в случае блокировок заходить в Instagram, сменив свой VPN. «Мне кажется, это глупо будет, если американцы заблокируют свой Instagram для нас. Если русский Instagram заблокируют, можно поставить VPN и спокойно пользоваться. Роскомнадзор частично ограничивает Facebook, а эта платформа и Instagram — одна компания, поэтому что-то где-то в работе сетей сбоит», - подчеркнул Артимович.