В новом мониторе LG появилось переключение с 240 Гц на 480 Гц одной кнопкой

В новом мониторе LG появилось переключение с 240 Гц на 480 Гц одной кнопкойУдобно и быстро
LG представила свой новейший OLED-монитор UltraGear 32GS95UE в преддверии выставки CES 2024. Это 32-дюймовое устройство меняет привычный под благодаря функции, которая позволяет пользователям плавно переключаться между 240-Гц с 4K и 480-Гц с HD-разрешением — и все это одним нажатием кнопки.
LG обещает «визуальное пиршество» с хорошей цветопередачей и контрастностью благодаря OLED с самоподсветкой, охватывающей 98,5% цветового охвата DCI-P3 и обладающей коэффициентом контрастности 1,5 млн:1. Монитор имеет практически безрамочный дизайн и встроенные колонки с поддержкой DTS Virtual:X.
LG дополнительно показала четыре изогнутых OLED-дисплея с диагональю от 34 до 45 дюймов, а также плоский 27-дюймовый монитор.
Но «самый сок» компания, видимо, оставила для выставки, которая пройдет уже совсем скоро.