В новом мониторе LG появилось переключение с 240 Гц на 480 Гц одной кнопкой

LG обещает «визуальное пиршество» с хорошей цветопередачей и контрастностью благодаря OLED с самоподсветкой, охватывающей 98,5% цветового охвата DCI-P3 и обладающей коэффициентом контрастности 1,5 млн:1. Монитор имеет практически безрамочный дизайн и встроенные колонки с поддержкой DTS Virtual:X.

LG дополнительно показала четыре изогнутых OLED-дисплея с диагональю от 34 до 45 дюймов, а также плоский 27-дюймовый монитор.

Но «самый сок» компания, видимо, оставила для выставки, которая пройдет уже совсем скоро.