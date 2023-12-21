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Компьютеры
21:00, 21 декабря 2023
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В новом мониторе LG появилось переключение с 240 Гц на 480 Гц одной кнопкой

Удобно и быстро

LG представила свой новейший OLED-монитор UltraGear 32GS95UE в преддверии выставки CES 2024. Это 32-дюймовое устройство меняет привычный под благодаря функции, которая позволяет пользователям плавно переключаться между 240-Гц с 4K и 480-Гц с HD-разрешением — и все это одним нажатием кнопки.

LG обещает «визуальное пиршество» с хорошей цветопередачей и контрастностью благодаря OLED с самоподсветкой, охватывающей 98,5% цветового охвата DCI-P3 и обладающей коэффициентом контрастности 1,5 млн:1. Монитор имеет практически безрамочный дизайн и встроенные колонки с поддержкой DTS Virtual:X.

LG дополнительно показала четыре изогнутых OLED-дисплея с диагональю от 34 до 45 дюймов, а также плоский 27-дюймовый монитор.

Но «самый сок» компания, видимо, оставила для выставки, которая пройдет уже совсем скоро.

Источник:LG
Автор:Булат Кармак
Теги:
#LG
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#монитор
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