В ноябре число пользователей Windows 11 упало, а Windows 10 наоборот — выросло

Согласно данным StatCounter, Windows 11 достигла своего максимума в 28.16% в феврале 2024 года, однако к апрелю её доля уменьшилась и этот тренд продолжился в ноябре.

В то же время, Windows 10, несмотря на прекращение функциональных обновлений и приближающийся конец поддержки в октябре 2025 года, сохраняет лидерство.

В январе 2024 года её доля составляла 66.47%. И хотя затем наблюдалось небольшое снижение, в ноябре 2024 года она вновь начала расти.

Эксперты связывают снижение популярности Windows 11 с её высокими системными требованиями, которые затрудняют обновление для пользователей с устаревшим оборудованием.

Кроме того, агрессивный маркетинг Microsoft по продвижению новой ОС мог вызвать обратный эффект, снижая интерес пользователей.