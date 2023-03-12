В обход Китая? США и Индия договорились о поставках полупроводников

Документы были подписаны в Нью-Дели. Встреча и весь процесс договорённостей обусловлены острой нехваткой полупроводников, которая имеет серьёзные последствия, в частности, перебои с поставками автомобилей и электроники, особенно после вспышки COVID-19.

Кроме того, в рамках диалога был создан специализированный подкомитет по полупроводникам, который возглавят министерство торговли США и два индийских ведомства — министерство электроники и информационных технологий и министерство торговли и промышленности. Первое заседание подкомитета должно состояться до конца 2023 года.

«Признавая важность рынков США и Индии для мировой электронной промышленности, Раймондо и Гоял намерены использовать коммерческий диалог для активизации государственных и частных усилий по развитию отраслевого сотрудничества в полупроводниковом секторе. Эти усилия позволят определить возможности для роста и проблемы, которые необходимо решить, чтобы гарантировать, что полупроводниковая промышленность США и Индии создаст более прочные связи, взаимодополняющие экосистемы и более разнообразную цепочку поставок для полупроводников», — сказано в совместном заявлении индийского и американского министров.