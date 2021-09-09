«Одноклассники» разрешили пользователям зарабатывать на своих видеозаписях и музыке

Компьютеры
Сегодня в 14:48
«Одноклассники» разрешили пользователям зарабатывать на своих видеозаписях и музыкеС помощью платной подписки
Соцсеть «Одноклассники» добавила ещё один инструмент заработка пользователей на своём контенте. Это стало возможным благодаря функции создания видео- и аудио контента и платной подписки на свои произведения.
Это поможет создать свою аудиторию, для которой любой пользователь сможет проводить онлайн-трансляции, курсы, лекции, организовывать читательские клубы и другие формы взаимодействия.
Отмечается, что такой инструмент – ещё один шаг к созданию экосистемы «Одноклассников» и дополнение существующих инструментов сбора донатов в группах и во время трансляций.