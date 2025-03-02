В приложении для тестирования ЦП появилась функция определения дефектов видеокарты

После обновления CPU-Z Validator уведомляет пользователей о проблемах с картами RTX 50, например, об отсутствии ROP — рендерных операций — процесса параллельных вычислений для создания изображения, при котором основная нагрузка ложится на видеокарту. Однако сама программа CPU-Z не отображает это уведомление, оно отображается только через валидатор, который стартует после запуска процедуры подтверждения тестирования.

Уведомление «Этот GPU должен иметь X ROPs» выводится в поле с характеристиками GPU. Цвет текста изменён с привычного белого на фиолетовый, чтобы пользователь точно его заметил. К тому же уведомление сопровождает эмодзи с восклицательным знаком.

Как подчёркивает портал Videocardz, важно отметить, что последняя версия GPU-Z, предназначенная для тестирования видеокарт, не имеет такого предупреждения, но якобы скоро выйдет обновление для решения этой проблемы.