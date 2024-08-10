Компьютеры
Опубликовано 10 августа 2024, 19:30
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В процессорах AMD нашли многолетнюю дыру: хакеры могут заразить память компьютера

Предлагают даже утилизировать компьютеры
Исследователи безопасности обнаружили уязвимость в процессорах AMD, благодаря которой хакеры могут заразить память компьютера через прошивку чипов.
В процессорах AMD нашли многолетнюю дыру: хакеры могут заразить память компьютера
© Devin Spell / Unsplash

Эту уязвимость назвали Sinkhole (Воронка). Под неё можно разработать эксплойт, который позволит запускать вредоносный код в привилегированном режиме процессора AMD. Дефект появился как минимум в 2006 году и затрагивает почти все чипы AMD.

И, хотя эта уязвимость вряд ли затронет обычных пользователей, поскольку требуется глубокий доступ к компьютеру или серверу на базе AMD, потенциально может иметь серьёзные последствия. Поэтому государственные организации, крупные компании могут всерьёз пострадать в силу потенциальной невозможности обнаружения и удаления вредоносного кода из прошивки.

Исследователи рекомендуют крайние меры: заражённые компьютеры лучше всего утилизировать, поскольку уязвимость может работать даже после полной переустановки операционной системы.