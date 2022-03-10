В процессорах на компьютерах и смартфонах нашли «дыру» для хакеров

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В процессорах на компьютерах и смартфонах нашли «дыру» для хакеровОна позволяет украсть пароли и другую информацию
Исследователи обнаружили в ядрах всех актуальных версий процессоров Intel и некоторых чипах, разработанных компанией Arm, опасную уязвимость, позволяющую хакерам завладевать всеми ядрами и получать утечки чувствительной конфиденциальной информации.
Уязвимость назвали BHI — branch history injection, ей присвоен класс Spectre. Отмечается, что благодаря этой «дыре» злоумышленники смогут обходить защиту, несмотря на последние патчи безопасности и воровать даже пароли. При этом потенциальная угроза доказана пока только теоретически, на практике с этим ещё не сталкивались, по крайней мере об этом ничего неизвестно.
Уязвимость коснулась всех актуальных версий процессоров Intel — от Haswell до Alder Lake. разработчики уже отреагировали на информацию о проблеме и пообещали быстро выпустить исправление.
Источник: РИА Новости