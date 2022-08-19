В продаже появилась клавиатура на эльфийском языке

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В продаже появилась клавиатура на эльфийском языкеПосвящённая творчеству Джона Толкина
Компания Drop выпустила клавиатуру, посвящённую творчеству английского писателя, автора эпопеи «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Специально для поклонников творчества писателя в продаже появилась клавиатура на синдарине — эльфийском языке и кирте — гномьем.
Стоимость клавиатуры составляет $170, или около 10 тысяч рублей. Устройство проводное и механическое, с подсветкой. К компьютеру подключается через интерфейс USB-С.
Клавиатура совместима со специализированными шрифтами, которые были разработаны ещё в 1998 году.