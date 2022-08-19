В продаже появилась клавиатура на эльфийском языке

Стоимость клавиатуры составляет $170, или около 10 тысяч рублей. Устройство проводное и механическое, с подсветкой. К компьютеру подключается через интерфейс USB-С.

Клавиатура совместима со специализированными шрифтами, которые были разработаны ещё в 1998 году.