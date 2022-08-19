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В продаже появилась клавиатура на эльфийском языке

Посвящённая творчеству Джона Толкина
Компания Drop выпустила клавиатуру, посвящённую творчеству английского писателя, автора эпопеи «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Специально для поклонников творчества писателя в продаже появилась клавиатура на синдарине — эльфийском языке и кирте — гномьем.
В продаже появилась клавиатура на эльфийском языке

Стоимость клавиатуры составляет $170, или около 10 тысяч рублей. Устройство проводное и механическое, с подсветкой. К компьютеру подключается через интерфейс USB-С.

Клавиатура совместима со специализированными шрифтами, которые были разработаны ещё в 1998 году.

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