В продаже появились модифицированные видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti с 22 ГБ видеопамяти

Опубликовано 16 февраля 2024, 07:39
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В продаже появились модифицированные видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti с 22 ГБ видеопамятиГоль на выдумку хитра
Желающие получить высокую производительность в области искусственного интеллекта теперь могут обратиться к альтернативным решениям, таким как модифицированные видеокарты на базе NVIDIA RTX 2080 Ti.
На платформе eBay появились лоты этих графических ускорителей с увеличенным до 22 ГБ объемом видеопамяти.
Необычная новинка, которая получила второе дыхание благодаря творчеству моддеров, предлагается по цене всего $500.
Учитывая, что оригинальные варианты стоят в районе $300 - $400, увеличенный объем памяти делает их привлекательным вариантом для тех, кто ищет приемлемую производительность в области ИИ.
Кроме того, модифицированные карты поддерживают официальные драйверы от NVIDIA и не требуют дополнительного программного обеспечения для установки.
Следует, однако, помнить, что подобные поделки могут быть менее стабильными в долгосрочной перспективе, что может привести к физическим повреждениям.