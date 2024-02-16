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Компьютеры
Опубликовано 16 февраля 2024, 07:39
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В продаже появились модифицированные видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti с 22 ГБ видеопамяти

Голь на выдумку хитра
Желающие получить высокую производительность в области искусственного интеллекта теперь могут обратиться к альтернативным решениям, таким как модифицированные видеокарты на базе NVIDIA RTX 2080 Ti.

На платформе eBay появились лоты этих графических ускорителей с увеличенным до 22 ГБ объемом видеопамяти.

Необычная новинка, которая получила второе дыхание благодаря творчеству моддеров, предлагается по цене всего $500.

Учитывая, что оригинальные варианты стоят в районе $300 - $400, увеличенный объем памяти делает их привлекательным вариантом для тех, кто ищет приемлемую производительность в области ИИ.

Кроме того, модифицированные карты поддерживают официальные драйверы от NVIDIA и не требуют дополнительного программного обеспечения для установки.

Следует, однако, помнить, что подобные поделки могут быть менее стабильными в долгосрочной перспективе, что может привести к физическим повреждениям.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#видеокарта