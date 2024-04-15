В продаже появился уничтожитель жестких дисков для параноиков и фанатов приватности

Устройство обещает полностью разобрать жесткий диск на составные части всего за 90 секунд с помощью интенсивных вибраций.

Процесс предельно прост: вставьте HDD в слот, установите таймер, и мощные вибрации буквально разнесут устройство в клочья.

Пластины, катушки, электронные платы – все компоненты будут рассортированы. DiskMantler позиционируется как более быстрый, простой и экологичный способ по сравнению с традиционными методами уничтожения жестких дисков вроде сжигания или дробления.

Разработчики уделяют особое внимание возможности вторичной переработки: например, извлечение редкоземельных магнитов, используемых в жестких дисках.

Важно отметить, что даже такой метод не гарантирует 100% стирания данных. Для полной безопасности Garner рекомендует использовать дополнительно их инструмент DeMag, полностью очищающий информацию на дисках и высвобождающий магниты.

Устройство DiskMantler выглядит весьма необычно, и пока нет информации о его стоимости.