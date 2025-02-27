В продажу поступила скальпированная версия чипа AMD Ryzen 9800X3D — гарантия 2 года

Новинку представила Thermal Grizzly, анонсировав её через ролик известного оверклокера Der8auer.

Компания разработала безопасный метод снятия теплораспределительной крышки (IHS) и удаления заводского припоя. После обработки, процессоры тестируются в бенчмарках и поступают в продажу.

Скальпированный Ryzen 9800X3D стоит $713, что на $230 дороже обычной версии. Пока новинку можно купить только в официальном магазине Thermal Grizzly, но в будущем компания планирует расширить продажи.

Вскоре аналогичным способом будет подготовлен и Ryzen 9950X3D.