В продажу поступила скальпированная версия чипа AMD Ryzen 9800X3D — гарантия 2 года

Опубликовано 27 февраля 2025, 08:591 мин.
В продажу поступила скальпированная версия чипа AMD Ryzen 9800X3D — гарантия 2 годаПо цене заметно выше оригинала
Процессор Ryzen 9800X3D с замененным термоинтерфейсом на жидкий металл теперь можно купить официально — без потери гарантии и риска повредить чип при скальпировании.
Новинку представила Thermal Grizzly, анонсировав её через ролик известного оверклокера Der8auer.
Компания разработала безопасный метод снятия теплораспределительной крышки (IHS) и удаления заводского припоя. После обработки, процессоры тестируются в бенчмарках и поступают в продажу.
Скальпированный Ryzen 9800X3D стоит $713, что на $230 дороже обычной версии. Пока новинку можно купить только в официальном магазине Thermal Grizzly, но в будущем компания планирует расширить продажи.
Вскоре аналогичным способом будет подготовлен и Ryzen 9950X3D.