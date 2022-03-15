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В «Проводнике» Windows 11 появилась реклама

И это настораживает
Microsoft активно развивает свою новейшую ОС — Windows 11. Часть решений нравится пользователям, но есть и те из них, которые вызывают вопросы.
В «Проводнике» Windows 11 появилась реклама

К последнему типу, например, может относиться свежее нововведение, которое обнаружили участники программы Windows Insider. Речь идёт о появлении рекламы в «Проводнике», которую увидели пользователи свежей тестовой сборки Windows 11.

На данный момент рекламный блок не сильно бросается в глаза — он представляет собой узкую вытянутую полосу в верхней части окна «Проводника». И пока что в нём рекламируется лишь собственный продукт Microsoft — грамматический помощник Microsoft Editor:

В «Проводнике» Windows 11 появилась реклама

Но в то же время ничто не мешает редмондцам в будущем помещать там и другой тип рекламы. Учитывая, что Windows — платная система, подобный шаг компании-разработчика вызывает вопросы.

Отметим, что появление новой функции в тестовой сборке операционной системы не означает, что она обязательно появится в релизной версии. Но шансы на такой исход всё же есть.

Источник: Bleeping Computer
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