В «Проводнике» Windows 11 появится функция из macOS

Ранее при открытии новой папки создавалось отдельное окно, что приводило к загромождению рабочего стола. Теперь же пользователи могут настроить открытие папок в новых вкладках внутри одного окна, подобно работе в веб-браузере.

Для открытия папки в новом окне достаточно удерживать клавишу Ctrl при клике или двойном щелчке.