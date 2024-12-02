В «Проводнике» Windows 11 появится функция из macOS

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:431 мин.
В «Проводнике» Windows 11 появится функция из macOSНу наконец-то!
В последнем обновлении Windows 11, «Проводник» получил улучшенные функции, включая возможность открытия папок в новых вкладках и отключение напоминаний о резервном копировании в OneDrive.
Ранее при открытии новой папки создавалось отдельное окно, что приводило к загромождению рабочего стола. Теперь же пользователи могут настроить открытие папок в новых вкладках внутри одного окна, подобно работе в веб-браузере.
Для открытия папки в новом окне достаточно удерживать клавишу Ctrl при клике или двойном щелчке.
Кроме того, в адресной строке «Проводника» часто отображается кнопка «Начать резервное копирование», предлагающая сохранить папки в облаке через OneDrive.
С новым обновлением пользователи могут управлять этими напоминаниями, щелкнув правой кнопкой мыши на кнопке и выбрав опцию «Напоминать позже» или «Не напоминать снова».