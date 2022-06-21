В работе американской компании, защищающей сайты от хакеров, произошёл глобальный сбой

Так, на 10:00 по московскому времени пользователи по всему отмечали выход из строя популярного мессенджера Discord, новостного сайта Feedly и многих других ресурсов.

По данным мониторингового сервиса неисправностей сайтов Downdetector, число жалоб насчитывает более 1500.