В работе американской компании, защищающей сайты от хакеров, произошёл глобальный сбой

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В работе американской компании, защищающей сайты от хакеров, произошёл глобальный сбойЭто отразилось на работе многих сервисов
В работе знаменитой на весь мир компании Cloudflare, защищающей информационную инфраструктуру от хакеров, случился глобальный сбой, отразившийся на работе ряда крупных сервисов и других сайтов.
Так, на 10:00 по московскому времени пользователи по всему отмечали выход из строя популярного мессенджера Discord, новостного сайта Feedly и многих других ресурсов.
По данным мониторингового сервиса неисправностей сайтов Downdetector, число жалоб насчитывает более 1500.