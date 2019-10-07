В России дорогие мониторы пользуются большим спросом, чем дешевые

Так, компьютерные мониторы в ценовом сегменте “до 5 тыс руб” за последний год стали менее популярными почти на треть, в то время как более дорогие устройства, демонстрируют только рост. Что интересно, спрос на мониторы в России за последний год в целом вырос: на 15% при подсчете в деньгах и на 5%, если считать поштучно проданные мониторы — до 8,6 млрд руб и более 800 тыс устройств соответственно. При этом средний чек при покупке данного типа девайсов показал рост в среднем на 10% — теперь среднестатистический покупатель тратит на монитор 11 тыс руб.

Эксперты объясняют данное явление тем, что люди начали разбираться в качестве изображения и теперь они готовы, в случае чего, доплачивать за разницу в насыщенности и четкости картинки.