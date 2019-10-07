Компьютеры
Сегодня 14:55
В России дорогие мониторы пользуются большим спросом, чем дешевые
Люди начали разбираться в качестве картинки?
Специалистам аналитической компании GfK и Samsung удалось выяснить, что на территории России дешевые мониторы теряют популярность среди покупателей, в то время как дорогие наоборот становятся все более востребованными.
Так, компьютерные мониторы в ценовом сегменте “до 5 тыс руб” за последний год стали менее популярными почти на треть, в то время как более дорогие устройства, демонстрируют только рост. Что интересно, спрос на мониторы в России за последний год в целом вырос: на 15% при подсчете в деньгах и на 5%, если считать поштучно проданные мониторы — до 8,6 млрд руб и более 800 тыс устройств соответственно. При этом средний чек при покупке данного типа девайсов показал рост в среднем на 10% — теперь среднестатистический покупатель тратит на монитор 11 тыс руб.
Эксперты объясняют данное явление тем, что люди начали разбираться в качестве изображения и теперь они готовы, в случае чего, доплачивать за разницу в насыщенности и четкости картинки.
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