В России хакеры начали чаще воровать данные

Согласно отчёту, общее количество подобных утечек, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в 16 раз: в Сети было опубликовано 187,6 млн записей баз данных. А доля самих украденных баз выросла с 5,4% до 13,7%.

Отмечается, что под коммерческой тайной следует понимать информацию, которая «несёт реальную или потенциальную коммерческую ценность». Это контракты, бизнес-процессы, коммерческие условия и результаты исследований. Ноу-хау — любой секрет производства или экономики компании.

При этом эксперты прогнозируют и рост российского рынка кибербезопасности. Ожидается рост 2,5 раза к 2026 году, до 469 млрд рублей.