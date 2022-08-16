В России хакеры начали чаще воровать данные

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В России хакеры начали чаще воровать данныеКоличество краж коммерческой информации увеличилось на 45,9%
Эксперты компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе сообщили, что в России в 2022 году выросло количество утечек коммерческой информации и ноу-хау. Уровень «слива» вырос на 45,9% — 305 баз данных.
Согласно отчёту, общее количество подобных утечек, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в 16 раз: в Сети было опубликовано 187,6 млн записей баз данных. А доля самих украденных баз выросла с 5,4% до 13,7%.
Отмечается, что под коммерческой тайной следует понимать информацию, которая «несёт реальную или потенциальную коммерческую ценность». Это контракты, бизнес-процессы, коммерческие условия и результаты исследований. Ноу-хау — любой секрет производства или экономики компании.
При этом эксперты прогнозируют и рост российского рынка кибербезопасности. Ожидается рост 2,5 раза к 2026 году, до 469 млрд рублей.