В России началась ликвидация «дочки» американского производителя HP Inc

10:06, 10 ноября 2023
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В России началась ликвидация «дочки» американского производителя HP IncКомпания, вероятно, полностью уходит из страны
В России начался процесс ликвидации «дочки» американского производителя компьютеров и принтеров HP Inc. Это компания, образовавшаяся в результате разделения Hewlett-Packard.
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Создана HP Inc. была в 2015 году, тогда же было зарегистрировано российское юрлицо «ЭйчПи Инк», которое продавало компьютеры и оргтехнику, осуществляло гарантийные обязательства, оказывало печатные, консультационные и маркетинговые услуги. Но в феврале 2022 года российская «дочка», вслед за указом материнской компании, приостановила поставки своей продукции в Россию, а в мае того же года — остановила все операции.
Теперь стало известно о ликвидации российского юрлица и, вероятно, о полном уходе компании из страны.
Источник:РБК
Автор:Андрей КадуковТеги:
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