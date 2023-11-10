В России началась ликвидация «дочки» американского производителя HP Inc

Создана HP Inc. была в 2015 году, тогда же было зарегистрировано российское юрлицо «ЭйчПи Инк», которое продавало компьютеры и оргтехнику, осуществляло гарантийные обязательства, оказывало печатные, консультационные и маркетинговые услуги. Но в феврале 2022 года российская «дочка», вслед за указом материнской компании, приостановила поставки своей продукции в Россию, а в мае того же года — остановила все операции.

Теперь стало известно о ликвидации российского юрлица и, вероятно, о полном уходе компании из страны.