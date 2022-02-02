В России начали распродавать оборудование для майнинга после предложения Центробанка запретить криптовалюты

Оборудование для майнинга состоит из видеокарты и специальной микросхемы ASIC — application-specific integrated circuit. Из этих комплектующих можно сформировать как единицу оборудования, так и построить майнинговую ферму. Но после инициативы ЦБ о запрете в России майнинга, спрос на них на большинстве торговых онлайн-площадок снизился.

Так, количество предложений о продаже видеокарт в январе выросло на 12% по сравнению с декабрем 2021 года, но спрос на них сократился на 4%. Средняя цена снизилась на 8%, до 24 тысяч рублей. При этом видеокарты GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще, но после предложения Центробанка спрос упал на 10%. Видеокарты GTX 960 предлагали на 6% чаще, спрос снизился на 9%, а GTX 970 — на 5% чаще, спрос стал меньше на 21%.

Количество объявлений о продаже майнинговых ферм увеличилось на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрём, а за неделю после доклада ЦБ — на 15% по сравнению с 12-19 января. Средняя стоимость майнинговой фермы составляла 555,45 тысяч рублей.

Число объявлений о продаже микросхем ASIC увеличилось на 17%, а спрос стал на 27% ниже. После 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада. Средняя цена составила 241,83 тысяча рублей.