В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 Super

07:08, 18 января 2024
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В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 SuperЖдать долго не пришлось
В России стартовали продажи долгожданной видеокарты NVIDIA RTX 4070 Super. Новинку добавили в каталог магазина DNS.
Отметим, что глобальный старт модели начался накануне — вечером 17 января.
В ассортименте DNS представлены несколько моделей от партнеров NVIDIA, включая MSI GeForce RTX 4070 Super GAMING SLIM WHITE и Palit GeForce RTX 4070 Super Dual. Цены на новые видеокарты варьируются от 71 999 до 79 999 рублей.
RTX 4070 SUPER оснащена графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA и имеет 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X с 192-битной шиной.
Стандартный TDP видеокарты составляет 220 Вт. В игровых тестах RTX 4070 Super показывает себя на 15% быстрее обычной RTX 4070, позволяя играть в современные игры в разрешении 1440p на максимальных настройках графики и с высоким фремрейтом. В некоторых случаях видеокарта позволяет даже играть в 4K.
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