В России начались продажи новейшей видеокарты NVIDIA RTX 4070 Super

RTX 4070 SUPER оснащена графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA и имеет 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X с 192-битной шиной.

Стандартный TDP видеокарты составляет 220 Вт. В игровых тестах RTX 4070 Super показывает себя на 15% быстрее обычной RTX 4070, позволяя играть в современные игры в разрешении 1440p на максимальных настройках графики и с высоким фремрейтом. В некоторых случаях видеокарта позволяет даже играть в 4K.