В России началось массовое производство 27-дюймового моноблока с симпатичным дизайном

Этот белоснежный девайс отличается не только стильным дизайном, но и качественной материнской платой, а также эффективной системой охлаждения.

Моноблок оборудован 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей). Он поддерживает процессоры Intel Core i3, i5, i7 10-го поколения и Intel Pentium.

Максимальный объём оперативной памяти составляет 64 ГБ. В зависимости от конфигурации, устройство может быть оснащено видеокартами UHD Graphics 620 или UHD Graphics 630.

Новинка предлагает широкий спектр коммутационных возможностей: HDMI, DisplayPort, VGA, USB, RJ-45 и другие. Также присутствует 5-мегапиксельная веб-камера с функцией физического отключения для обеспечения конфиденциальности пользователя.

Экран устройства может быть установлен в альбомной или портретной ориентации и имеет возможность наклона и вращения.