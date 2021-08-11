В России началось массовое производство серийных компьютеров на базе отечественных процессоров Baikal-M

Стоит отметить, что в первую очередь новинки предназначены для офисных и государственных учреждений. В связи с этим от новинок не стоит ждать каких-то рекордов производительности.

Первая модель на базе Байкала — компьютер, получивший название «Опал». Он может похвастаться до 32 ГБ оперативной памяти, а также до 1 ТБ SSD или 3 ТБ HDD. В качестве операционной системы можно использовать Astra Linux, OC «Альт», РЕД ОС и т.д, пишет Tom’s Hardware.

Есть также модель, выполненная в виде моноблока. Она получила название «Агат». Размер его дисплея — 23,8 дюйма. Остальные характеристики 1-в-1 как у «Опала».

Поставки новинок стартуют уже в первом квартале 2022 года. При этом никакой информации о цене всё ещё нет.