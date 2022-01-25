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В России начнут штрафовать соцсети за отсутствие реакции на жалобы пользователей

Чтобы появилась реальная ответственность
Представители подведомственного Роскомнадзору Научно-технического центра «Главный радиочастотный центр» предложили привлекать социальные сети, действующие в России, к ответственности за ненадлежащую или запоздалую реакцию на обращения пользователей об удалении противоправного контента.
В России начнут штрафовать соцсети за отсутствие реакции на жалобы пользователей

По информации, действующее законодательство предусматривает блокирование соцсетями призывов к экстремизму, различных уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну и других видов запрещённой информации. Но не прописана ответственность платформ за отсутствие реакции на обращения пользователей по таким вопросам.

В Роскомнадзоре идею поддержали и отметили, что руководители соцсетей должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки.

Источник: Известия
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