В России начнут штрафовать соцсети за отсутствие реакции на жалобы пользователей

По информации, действующее законодательство предусматривает блокирование соцсетями призывов к экстремизму, различных уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну и других видов запрещённой информации. Но не прописана ответственность платформ за отсутствие реакции на обращения пользователей по таким вопросам.

В Роскомнадзоре идею поддержали и отметили, что руководители соцсетей должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки.