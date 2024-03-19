В России начнут выпускать собственные SSD-накопители, блоки питания и корпусы для компьютеров

Российский поставщик электроники Мерлион зарегистрировал бренд King Price под которым будут выпускаться SSD-накопители, блоки питания и корпуса для компьютеров.

Производство компонентов будет налажено в Китае, но это не означает, что они будут хуже зарубежных аналогов.

Мерлион — крупный и надежный игрок на рынке электроники, поэтому можно быть уверенным в качестве продукции King Price.

Ожидается, что цены на новые компоненты будут конкурентоспособными, что сделает их привлекательными для сборщиков ПК. Отметим при этом, что запуск бренда King Price — это важный шаг к развитию российской IT-индустрии.

Подобные инициативы, если они выливаются во что-то стоящее, только радуют.