В России начнут выпускать собственные SSD-накопители, блоки питания и корпусы для компьютеров

Опубликовано 19 марта 2024, 20:55
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В России начнут выпускать собственные SSD-накопители, блоки питания и корпусы для компьютеровПобольше бы такого
Хорошая новость для тех, кто хочет собрать компьютер на отечественных комплектующих!
Российский поставщик электроники Мерлион зарегистрировал бренд King Price под которым будут выпускаться SSD-накопители, блоки питания и корпуса для компьютеров.
Производство компонентов будет налажено в Китае, но это не означает, что они будут хуже зарубежных аналогов.
Мерлион — крупный и надежный игрок на рынке электроники, поэтому можно быть уверенным в качестве продукции King Price.
Ожидается, что цены на новые компоненты будут конкурентоспособными, что сделает их привлекательными для сборщиков ПК. Отметим при этом, что запуск бренда King Price — это важный шаг к развитию российской IT-индустрии.
Подобные инициативы, если они выливаются во что-то стоящее, только радуют.