Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 19 марта 2024, 20:55
1 мин.

В России начнут выпускать собственные SSD-накопители, блоки питания и корпусы для компьютеров

Побольше бы такого
Хорошая новость для тех, кто хочет собрать компьютер на отечественных комплектующих!

Российский поставщик электроники Мерлион зарегистрировал бренд King Price под которым будут выпускаться SSD-накопители, блоки питания и корпуса для компьютеров.

Производство компонентов будет налажено в Китае, но это не означает, что они будут хуже зарубежных аналогов.

Мерлион — крупный и надежный игрок на рынке электроники, поэтому можно быть уверенным в качестве продукции King Price.

Ожидается, что цены на новые компоненты будут конкурентоспособными, что сделает их привлекательными для сборщиков ПК. Отметим при этом, что запуск бренда King Price — это важный шаг к развитию российской IT-индустрии.

Подобные инициативы, если они выливаются во что-то стоящее, только радуют.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#SSD
,
#компьютер