В России новенькая NVIDIA RTX 4080 SUPER продается почти по цене устаревшей RTX 4080

На вершине ценового сегмента находится модель MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim White за 144 тыс рублей, что лишь немногим выше стоимости аналогичной модели предыдущего поколения от MSI, оцененной в 148 тыс рублей.

Удивительно, но разница в производительности между новинкой и ее предшественником минимальна, что делает выбор в пользу SUPER версии еще более привлекательным для тех, кто стремится к получению максимальной отдачи от своих инвестиций в игровую инфраструктуру.