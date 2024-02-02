В России новенькая NVIDIA RTX 4080 SUPER продается почти по цене устаревшей RTX 4080

Опубликовано 02 февраля 2024, 02:15
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В России новенькая NVIDIA RTX 4080 SUPER продается почти по цене устаревшей RTX 4080А некоторые модели даже дешевле
На улице российских пользователей праздник — видеокарта NVIDIA RTX 4080 SUPER появилась в продаже и в нашей стране.
Самая доступная версия RTX 4080 предлагается по цене в 127 тыс рублей, в то время как стартовая цена RTX 4080 SUPER от Palit – всего 138 тыс рублей. Это ставит покупателей перед выбором не только между характеристиками и возможностями, но и ценовой доступностью.
На вершине ценового сегмента находится модель MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim White за 144 тыс рублей, что лишь немногим выше стоимости аналогичной модели предыдущего поколения от MSI, оцененной в 148 тыс рублей.
Удивительно, но разница в производительности между новинкой и ее предшественником минимальна, что делает выбор в пользу SUPER версии еще более привлекательным для тех, кто стремится к получению максимальной отдачи от своих инвестиций в игровую инфраструктуру.