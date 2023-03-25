В России оштрафовали «дочку» IBM за неоказанную техподдержку, за которую заплатили

В России оштрафовали «дочку» IBM за неоказанную техподдержку, за которую заплатилиКонечный заказчик услуги — Банк России
Арбитражный суд Москвы обязал ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия», которое является дочерней компанией корпорации IBM, выплатить одному из своих контрагентов 31,1 млн рублей. В этой сумме 30,1 млн — «неосновательное обогащение», а ещё 1 млн рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами.
Фото: Wall.alphacoders.com
Контрагент, подавший иск 26 октября 2022 года, — ООО «Бизнес телеком-импорт» (юрлицо известного дистрибутора RRC). Иск подан в связи с неоказанием со стороны IBM техподдержки из-за официального сворачивания деятельности в России в результате санкций, но получившей за услуги предоплату. Сертификаты на техподдержку, в виде которых выражались подтверждённые обязательства вендора, после ухода компании из России обесценились и услуги не были оказаны.
При этом в январе 2022 года подрядчику, который теперь является ответчиком в суде, со стороны истца были перечислены 84,2 млн рублей предоплаты за вышеуказанную техподдержку. Часть услуг касалась «комплексной технической поддержки для программ SUSE Linux» разработки SUSE Software Solution Irland Ltd. Этим продутом пользуется Банк России, который и является конечным заказчиком проблемной техподдержки.