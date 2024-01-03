В России появилась урезанная видеокарта NVIDIA RTX 3050 6GB

В России появилась урезанная видеокарта NVIDIA RTX 3050 6GBВнезапно
Palit, один из партнеров NVIDIA, готовится к выпуску новой серии видеокарт RTX 3050 6GB, которые в ближайшее время появятся на российском рынке.
В линейку войдут три модели: две из серии StormX и одна из серии KalmX.
Модели RTX 3050 StormX OC 6GB и RTX 3050 StormX 6GB уже появились на сайте Ситилинка.
Особенностью этих моделей является использование физического разъема PCIe 4.0 x8, в отличие от большинства современных видеокарт, которые используют полноразмерный 16-лановый интерфейс.
Спецификации, представленные ритейлером, содержат некоторые несоответствия, такие как неверно указанная пропускная способность памяти 224 ГБ/с (должно быть 168 ГБ/с). Тем не менее, базовая частота 1042 МГц и TDP 115 Вт отличаются от существующей модели на 8 ГБ.
Что касается безвентиляторной модели, последняя модель KalmX была представлена почти четыре года назад, а именно GTX 1650 KalmX, выпущенная в феврале 2020 года.
Согласно спецификациям 3050, карта может генерировать до 115 Вт мощности. Предыдущие слухи указывали, что RTX 3050 6GB может иметь всего 70 Вт тепловой конструкции, что имеет смысл, учитывая, что GTX 1650 KalmX была моделью с TDP 75 Вт.