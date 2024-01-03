В России появилась урезанная видеокарта NVIDIA RTX 3050 6GB

В линейку войдут три модели: две из серии StormX и одна из серии KalmX.

Модели RTX 3050 StormX OC 6GB и RTX 3050 StormX 6GB уже появились на сайте Ситилинка.

Особенностью этих моделей является использование физического разъема PCIe 4.0 x8, в отличие от большинства современных видеокарт, которые используют полноразмерный 16-лановый интерфейс.