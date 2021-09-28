В России появится новый стандарт кибербезопасности

По словам директора по бизнес-консалтингу Positive Technologies Романа Чаплыгина, документ разрабатывается не только как собственно стандарт, но и для решения кадрового голода в этой сфере. Специалисты из других сфер смогут использовать документ как открытую базу знаний, изучать специфику ИБ и при необходимости полноценно перейти в эту профессию.

Как отмечается, с позицией Романа Чаплыгина не согласен технический директор Varonis Systems в России Александр Коновалов. Специалист отметил, что стандартов в этой сфере более чем достаточно. Поэтому вопрос не в том, чтобы отрасль получила новый стандарт, а в том, чтобы создавать в коллективах нормальные условия работы, без «текучки», тогда профильные специалисты будут успевать изучать новое оборудование и ПО.

Также мнения ряда специалистов разделились, кто-то считает что проблема новых стандартов актуальна, тем более таких, которые предлагает Positive Technologies, а кто-то уверен, что в этом нет никакого смысла, потому что ИБ зависит от зрелости компании и способности руководства правильно запускать новые процессы.