В России предложили разработать законы для защиты cookie-файлов пользователей

По мнению Куровской, это поможет оградить пользователей от недобросовестного использования сервисами cookie-файлов и формирования навязчивой персонализированной рекламы, а также слежки за людьми и их устройствами. По словам эксперта, cookie-файлы используются для сохранения сайтами информации о пользователях и дальнейших маркетинговых исследований.

С помощью cookie-файлов о людях можно узнать многое, вплоть до того, что человек искал в магазине, какую еду зазывал на дом и т.п. При этом она отметила, что без cookie сайты могут работать некорректно, но эта информация не всегда используется в интересах человека.

Куровская предложила ввести законодательное регулирование использования cookie из-за того, что благодаря этим файлам компании могут узнать о человеке больше, чем через привычный набор персональных данных: имя, фамилия и номер телефона.

«Не всем известны способы получения информации о конкретном человеке и механизмы формирования его "цифровых следов" в виртуальном пространстве. Когда мы посещаем сайты, то часто видим уведомления об использовании на них cookie и даже соглашаемся с их использованием, не задумываясь о том, что это такое», — подчеркнула эксперт.