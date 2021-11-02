В России предложили запретить свободный доступ в интернет

Чиновник выступил с такой инициативой и соответствующим письмом главе Министерства цифрового развития России Максуту Шадаеву. В письме идёт речь о том, что в последние годы в России значительно возросла значимость социальных сетей и других виртуальных сервисов. Поэтому Петров предлагает оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей российских граждан к личным идентифицирующим документам. И делать это чиновник предлагает на базе сервиса «Госуслуги». По его мнению, такая мера поможет обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей.

Главный посыл письма в том, что пользователи должны предоставлять оператору о себе минимум данных, и чтобы без этого свободный доступ в интернет был запрещён.

«В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путём беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объёма личных данных оператору — подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных "открытых сетей", обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации», — считает чиновник.