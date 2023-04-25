В России предупредили о росте кибератак на майские праздники

Как считает завкафедрой рекламы и визуальных коммуникаций на факультете дизайна и рекламы университета «Синергия» и генеральный директор IT-агентства Lev Group Елена Немировская, атаковать будут прежде всего инфраструктуру тех организаций, выход из строя которых может ударить по российской экономике.

При этом коммерческий директор компании «Код Безопасности» Фёдор Дбар отметил, что DDoS-атаки проводят не хакеры, а хактивисты, компетентность которых невысока, но они берут массовостью, необходимой для таких киберопераций.