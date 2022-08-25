В России предупредили о второй волне хакерских атак

По его словам, всё, что наблюдалось ранее — первая волна. Атаки были массовыми, но теперь нужно готовиться к атакам точечным. Павлов отметил, что в 50% случаев раньше хакеры требовали выкуп, а ещё в 50% не делали ничего, просто удаляли информацию, как это было с «Росавиацией».

Также эксперт обрисовал серьёзную картину происходящего. Он рассказал, что «проправительственные группировки других стран» «сидят» во многих областях внутри России, в инфраструктуре многих отраслей и даже в федеральных органах исполнительной власти.

И находились эти группировки в инфраструктуре сайтов власти не менее 5 лет. Но как с ними бороться, никто не понимает. Эти группировки крайне трудно детектировать: «даже если вы их найдёте, у них неограниченные бюджеты и они обязательно вернутся — надо просто быть к этому готовыми».