В России предупредили об опасных атаках хакеров на информационные системы

В России предупредили об опасных атаках хакеров на информационные системыУгроза признана критической
Вирус попадает на компьютер из фишинговых писем, котрые рассылаются злоумышленниками от лица государственных органов, часто ФСБ. Заголовки писем предупреждают пользователей о якобы внедряемых изменениях в документы или законы.
Например, пользователи получали письма с такими заголовками: «Приказ ФСБ РФ "Об утверждении требований к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты» и «Обеспечение национальной безопасности РФ» и подобные.
НКЦКИ предупредил, что угроза, исходящая от вируса, определена как критическая.
«При переходе по ссылкам на компьютер жертвы загружаются модули ВПО. Они имеют защиту от запуска в отладчике и виртуальной среде, собирают адреса криптовалютных кошельков, списки запущенных процессов, сетевые подключения, перечень USB-устройств, сведения об операционной системе и т. п. Собранные данные перенаправляются на подконтрольные злоумышленникам ресурсы», — сказано в информационном бюллетене ведомства.