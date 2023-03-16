В России рассказали о самых мощных DDoS-атаках на отечественные банки

Эксперт рассказал, что «РТК-Солар» в течение 2022 года зафиксировала 87 тысяч DDoS-атак. Среди атак было множество весьма длительных и мощных. Например, седьмая по продолжительности среди всех атак, произошедших в 2022 году, длилась 33 дня, а самая мощная составила 30 Гбит/с.

Всплеск DDoS-атак пришёлся на май 2022 года, в июне наметился спад и до конца года наблюдалось снижение интенсивности и продолжительности атак.