В России рассказали о самых мощных DDoS-атаках на отечественные банки

23:34, 16 марта 2023
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В России рассказали о самых мощных DDoS-атаках на отечественные банкиСамая продолжительная длилась 33 дня
Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам компании «РТК-Солар» Алексей Павлов рассказал об особенностях DDoS-атак, нацеленных на российские банки в 2022 году.
Фото: Wallpaperflare.com
Эксперт рассказал, что «РТК-Солар» в течение 2022 года зафиксировала 87 тысяч DDoS-атак. Среди атак было множество весьма длительных и мощных. Например, седьмая по продолжительности среди всех атак, произошедших в 2022 году, длилась 33 дня, а самая мощная составила 30 Гбит/с.
Всплеск DDoS-атак пришёлся на май 2022 года, в июне наметился спад и до конца года наблюдалось снижение интенсивности и продолжительности атак.