В России рассказали, почему прогноз суперкомпьютера о конце света не сбудется

В России рассказали, почему прогноз суперкомпьютера о конце света не сбудетсяОбъяснил эксперт по безопасности
Президент ассоциации «Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций», вице-президент академии медико-технических наук Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий Игорь Минин раскритиковал «предсказания» суперкомпьютера о скором конце жизни на Земле.
По словам Минина, на данный момент не существует расчётных возможностей для настолько точного, многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений.
Также, по мнению эксперта, подобные прогнозы плохи тем, что в момент обесценивают жизни людей, а также тех, кто эти жизни спасает.
«Я уверен, что мы избежим предсказанного "суперкомпьютером" и "конца человеческой цивилизации", и "глобального сокращения населения". По крайней мере в ближайшие столетия», — отметил Минин.