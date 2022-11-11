В России рассказали, почему прогноз суперкомпьютера о конце света не сбудется

По словам Минина, на данный момент не существует расчётных возможностей для настолько точного, многофакторного и многовекторного анализа глобальных изменений.

Также, по мнению эксперта, подобные прогнозы плохи тем, что в момент обесценивают жизни людей, а также тех, кто эти жизни спасает.

«Я уверен, что мы избежим предсказанного "суперкомпьютером" и "конца человеческой цивилизации", и "глобального сокращения населения". По крайней мере в ближайшие столетия», — отметил Минин.