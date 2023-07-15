В России разработали материнскую плату «Яна»

Компания «Гравитон» объявила о начале серийного производства материнской платы «Яна» для моноблоков и маленьких компьютеров.

Системная плата форм-фактора Thin Mini-ITX поддерживает процессоры Intel Core 12 и 13-го поколения. Лежащий в ее основе чипсет Intel Q670 поддерживает технологию Intel vPro, позволяющую удаленно управлять компьютером даже без операционной системы и при отключенном питании.

У «Яны» есть два слота для оперативной памяти формата SO-DIMM частотой 3200 МГц в двух вариациях — восемь и 16 гигабайт. Также плата оснащена тремя USB-A, двумя USB Type-C, а также разъёмами HDMI и Display Port.

Модель уже протестировали на совместимость с популярными российскими операционными системами — Astra Linux, РЕД ОС и «Альт» — и отправили на прохождение государственной сертификации.